Zwenkauer See: Wasserwacht trainiert mit bis zu 90 km/h schnellen Jetskis

Zuletzt fühlte sich das Wetter schon ein bisschen nach Sommer an. Zeit für die Wasserwachten, sich optimal für die kommende Saison vorzubereiten.

Von Lutz Brose Zwenkau - Zuletzt fühlte sich das Wetter schon ein bisschen nach Sommer an. Folglich zieht es immer mehr Besucher an Flüsse und Seen. Zeit auch für die Wasserwachten, sich optimal für die kommende Saison vorzubereiten.

Am Wochenende wurde am Zwenkauer See für den Ernstfall trainiert. © Lutz Brose Immerhin wurden im vergangenen Jahr 378 Ertrinkungsunfälle in Deutschland verzeichnet. Vor knapp 100 Jahren waren es aber fast zehnmal so viele - und damit die Zahlen weiter sinken, werden die Kameraden der Wasserwachten stetig geschult. So fand am Wochenende am Zwenkauer See der Ausbildungskurs 1 zum sicheren Führen vom Rescue Water Craft (RWC) durch vorher ausgebildete Bootsführer und Wasserretter statt. Wie Maik Hermsdorf, Kreisleiter der Wasserwacht, auf Anfrage mitteilte, lief der Kurs 1 unter Verantwortung des DRK Landesverbandes Sachsen und dem DRK Bildungswerk Sachsen. An dem Kurs nahmen nach einer öffentlichen Ausschreibung auch Kameraden der Wasserwachten Regenstauf (Bayern) und Pirna teil. Leipzig Darum wird am Montag diese Flagge am Neuen Rathaus gehisst! Doch was ist eigentlich ein RWC? Maik Hermsdorf klärt auf: "Ein RWC - der Volksmund sagt dazu Jetski - ist rechtlich gesehen ein Motorrettungsboot, nur nicht im klassischen Sinne als Boot erkennbar." Durch das gelbe Heckbrett an Bord werde es auch seit mehreren Jahren für die Wasserrettung genutzt, aktuell vor allem auf Usedom in den drei Kaiserbädern und in Zinnowitz.

Die Wasserwachten übten auf ihren RWCs. © Lutz Brose

Wasserwacht-Action am Zwenkauer See