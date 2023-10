Zwischen Teufeln, Hexen und Gespenstern: Hier feiert Leipzig heute Halloween

Leipzig verwandelt sich in der Woche um den 31. Oktober in eine Grusel-Hochburg. Wo Ihr den meisten Spuk und die gespenstigsten Partys findet, erfahrt Ihr hier!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch Leipzig verwandelt sich in der Woche um den 31. Oktober in eine Grusel-Hochburg, die es in sich hat. Also raus mit den Geister-, Hexen- und Clowns-Kostümen und ab auf die Piste! Wo Ihr am heutigen Montag den meisten Spuk und die gespenstigsten Partys findet, erfahrt Ihr hier!

Kostümpflicht im Täubchenthal

Wenn Ihr eine Party sucht, die mit tollen Kostümen trumpft, seid Ihr am Montagabend im Täubchenthal genau richtig. Schon zum 14. Mal feiert die Location ihre schaurig-schöne Halloween-Party. Maske und normale Kleidung reicht da nicht aus! Seit Jahren tummeln sich hier die schönsten Gespenster und Grusel-Figuren. Da erwartet das Täubchenthal auch von seinen neuen Gästen ein ordentliches Kostüm, wie die Veranstalter auf ihrer Website schreiben. "Sonst wird der Eintritt zusätzlich unverschämt teurer!"

Im Täubchenthal ist eine Verkleidung Pflicht. Schon seit Jahren tanzen hier die schönsten Hexen, Vampire, Monster und Gespenster. © Emily Mittmann

Freak-Circus

Schon seit Freitag feiert das Spizz den gruseligen Volksbrauch. Am Montag verwandelt sich der Keller in einen abgefahrenen Zirkus, samt Popcorn, Zuckerwatte, Büchsenwerfen, sowie Zauber- und Jongleur-Show. Damit richtet sich das Spizz besonders an alle Mitglieder der LGBTQ+ Community und deren Unterstützer. Los geht es um 22 Uhr.

Halloween Nightmare

Der Felsenkeller verwandelt die Montagnacht in einen wahren Alptraum. Tanzt im Saal des Todes oder im Tanzlokal der Zombies mit gespenstigen Gestalten um die Wette. Neben aufwendiger Deko und dem ein oder anderem Horror-Act können sich die ersten 200 Gäste mit einem blutigen Willkommens-Getränk auf die Party einstimmen.

Im Saal des Todes oder im Tanzlokal der Zombies geht es im Felsenkeller heiß her. © Emily Mittmann

Sachsens größte Halloween-Party

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer veranstaltet die größte Halloween-Party im ganzen Bundesland? Seinem Veranstalter zufolge ist es das TwentyOne. Auch hier sind Kostüm und Maske gern gesehen. Gruselige Deko und schaurige Animationen warten darauf, Euch zu erschrecken.

Im TwentyOne steige, laut Veranstalter, Sachsens größte Halloween-Party. Überzeugt Euch am heutigen Montagabend selbst von dem gruseligen Wahnsinn. (Symbolbild) © 123RF/gpointstudio

Halloween für Last-Minute-Kostüme

Auch das Tanzcafé Ilses Erika will sich die Gelegenheit einer ausgelassenen Halloween-Party nicht entgehen lassen, wenn schonmal am nächsten Tag frei ist. Anders als bei den anderen Feten wird das mit dem Kostüm hier jedoch nicht ganz so ernst genommen. Kreativität sei aber dennoch erwünscht. So würden die Veranstalter beispielsweise auch eine Verkleidung als Nachbar oder Ähnliches durchgehen lassen.

Die gruseligste Deko der Stadt

Das gruseligste Ambiente in ganz Leipzig garantiert der Club Velvet. Ein erschreckendes Äußeres ist auch hier gern gesehen. Und zwar so gern, dass Ihr damit glatt ein paar Euro bei den Tickets bekommt. Statt den üblichen 10 Euro, bezahlt Ihr im Kostüm nämlich nur noch 6 Euro. Natürlich seid Ihr aber auch ohne Kostüm herzlich willkommen.

Der Club Velvet garantiert die schönste und vor allem gruseligste Deko der ganzen Stadt. (Symbolbild) © 123RF/phakimata