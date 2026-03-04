Achtung, Trickbetrüger! Jetzt warnen die Stadtwerke

Magdeburg - Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) warnen vor Betrügern , die sich als Mitarbeiter eines Tochterunternehmens ausgeben.

Die Stadtwerke Magdeburg warnen vor dubiosen Haustürgeschäften. (Symbolbild) © 123RF/guinnexx

Diese verschafften sich Zugang zu Wohnungen vor allem von älteren Menschen und verfügten über gefälschte Mitarbeiterausweise.

So geben diese laut SWM fälschlicherweise an, Stromzähler überprüfen zu müssen. Die Kriminellen behaupten demnach etwa auch, dass die SWM eine Erhöhung der Strompreise plane und Tarife der angeblichen Tochterfirma günstiger seien. Zudem versuchten sie, auf anderen Wegen Unterschriften zu erschleichen, mit denen Verträge mit der SWM gekündigt werden, obwohl die Kunden eigentlich keinen Lieferantenwechsel wünschen.

Wer befürchtet, Besuch von den Betrügern erhalten zu haben, sollte sich laut SWM bei der Verbraucherzentrale melden und Anzeige bei der Polizei erstatten.