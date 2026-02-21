"Magdeburg 2040": OB Borris stellt Zukunftskonzept vor
Magdeburg - Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) hat Freitag die strategischen Ziele Magdeburgs für die nächsten 15 Jahre vorgestellt.
Die Strategie "Magdeburg 2040" steht unter dem Titel "Magdeburg in Bewegung. Einfach gemeinsam Zukunft gestalten" und beinhaltet Kernpunkte wie eine leistungsfähige und moderne Verwaltung, soziale Stabilität, nachhaltige Entwicklung, wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit sowie die gezielte Stärkung von Sport, Gemeinschaft und urbaner Lebensqualität.
"Mit dem Strategiepapier haben wir einen langfristigen Rahmen gesetzt, der die Stadtentwicklung bis zum Jahr 2040 in ihrer Gesamtheit betrachtet", erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris stolz.
Es soll für die kommenden Jahre ein strategischer Kompass für die Landeshauptstadt sein.
Magdeburg soll demnach in 14 Jahren eine leistungsfähige und widerstandsfähige Stadt sein, welche aktiv, verantwortungsvoll und wirksam den gesellschaftlichen, digitalen und ökologischen Wandel gestaltet. Zudem soll die von einer modernen Dienstleistungsmentalität geprägt sein.
"Die Verwaltung ist dabei Motor und Treiber, handelt effizient, digital, transparent und nah an den Bedürfnissen der Menschen", hieß es weiter.
Geplant sei auch das qualitative Wachstum durch eine starke Wirtschaft. Kunst, Kultur und Sport sollen zudem Identität, Begegnung und emotionale Bindungen schaffen.
Zehn Kompassziele helfen bei Umsetzung
Zehn Kompassziele sollen bei der Umsetzung der Strategie helfen und zeigen, wie Bewegung "zum Leitmotiv für die Stadtgesellschaft, Verwaltung, Politik und Wirtschaft wird". Zu den Kompasszielen gehören unter anderem "Magdeburg finanziell handlungsfähig", "Magdeburg sportlich" und "Magdeburg lebenswert und sozial".
Um "Magdeburg 2040" umsetzen zu können, wünscht sich Oberbürgermeisterin Borris "einen aktiven Dialog mit dem Stadtrat, um das vorgelegte Konzept in den kommenden Monaten gemeinsam zu diskutieren und zu schärfen". Damit soll auch die strategische Zusammenarbeit zwischen der Verwaltungsspitze und dem Stadtrat gestärkt werden.
Die vollständige Strategie "Magdeburg 2040" ist online unter www.magdeburg.de einsehbar.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa