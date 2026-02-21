"Magdeburg 2040": OB Borris stellt Zukunftskonzept vor

Magdeburg - Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) hat Freitag die strategischen Ziele Magdeburgs für die nächsten 15 Jahre vorgestellt.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) stellte am Freitag die Strategie "Magdeburg 2040" vor. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Die Strategie "Magdeburg 2040" steht unter dem Titel "Magdeburg in Bewegung. Einfach gemeinsam Zukunft gestalten" und beinhaltet Kernpunkte wie eine leistungsfähige und moderne Verwaltung, soziale Stabilität, nachhaltige Entwicklung, wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit sowie die gezielte Stärkung von Sport, Gemeinschaft und urbaner Lebensqualität.

"Mit dem Strategiepapier haben wir einen langfristigen Rahmen gesetzt, der die Stadtentwicklung bis zum Jahr 2040 in ihrer Gesamtheit betrachtet", erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris stolz.

Es soll für die kommenden Jahre ein strategischer Kompass für die Landeshauptstadt sein.

Magdeburg soll demnach in 14 Jahren eine leistungsfähige und widerstandsfähige Stadt sein, welche aktiv, verantwortungsvoll und wirksam den gesellschaftlichen, digitalen und ökologischen Wandel gestaltet. Zudem soll die von einer modernen Dienstleistungsmentalität geprägt sein.

"Die Verwaltung ist dabei Motor und Treiber, handelt effizient, digital, transparent und nah an den Bedürfnissen der Menschen", hieß es weiter.

Geplant sei auch das qualitative Wachstum durch eine starke Wirtschaft. Kunst, Kultur und Sport sollen zudem Identität, Begegnung und emotionale Bindungen schaffen.