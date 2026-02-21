"Magdeburg 2040": OB Borris stellt Zukunftskonzept vor

Wie soll sich Magdeburg in den nächsten Jahren entwickeln. Ein Strategiepapier zeigt erste Ideen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) hat Freitag die strategischen Ziele Magdeburgs für die nächsten 15 Jahre vorgestellt.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) stellte am Freitag die Strategie "Magdeburg 2040" vor. (Archivbild)
Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) stellte am Freitag die Strategie "Magdeburg 2040" vor. (Archivbild)  © Heiko Rebsch/dpa

Die Strategie "Magdeburg 2040" steht unter dem Titel "Magdeburg in Bewegung. Einfach gemeinsam Zukunft gestalten" und beinhaltet Kernpunkte wie eine leistungsfähige und moderne Verwaltung, soziale Stabilität, nachhaltige Entwicklung, wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit sowie die gezielte Stärkung von Sport, Gemeinschaft und urbaner Lebensqualität.

"Mit dem Strategiepapier haben wir einen langfristigen Rahmen gesetzt, der die Stadtentwicklung bis zum Jahr 2040 in ihrer Gesamtheit betrachtet", erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris stolz.

Es soll für die kommenden Jahre ein strategischer Kompass für die Landeshauptstadt sein.

Militärübung führt zu mehrtägiger Sperrung
Magdeburg Militärübung führt zu mehrtägiger Sperrung

Magdeburg soll demnach in 14 Jahren eine leistungsfähige und widerstandsfähige Stadt sein, welche aktiv, verantwortungsvoll und wirksam den gesellschaftlichen, digitalen und ökologischen Wandel gestaltet. Zudem soll die von einer modernen Dienstleistungsmentalität geprägt sein.

"Die Verwaltung ist dabei Motor und Treiber, handelt effizient, digital, transparent und nah an den Bedürfnissen der Menschen", hieß es weiter.

Geplant sei auch das qualitative Wachstum durch eine starke Wirtschaft. Kunst, Kultur und Sport sollen zudem Identität, Begegnung und emotionale Bindungen schaffen.

Zehn Kompassziele helfen bei Umsetzung

Zehn Kompassziele sollen bei der Umsetzung der Strategie helfen und zeigen, wie Bewegung "zum Leitmotiv für die Stadtgesellschaft, Verwaltung, Politik und Wirtschaft wird". Zu den Kompasszielen gehören unter anderem "Magdeburg finanziell handlungsfähig", "Magdeburg sportlich" und "Magdeburg lebenswert und sozial".

Um "Magdeburg 2040" umsetzen zu können, wünscht sich Oberbürgermeisterin Borris "einen aktiven Dialog mit dem Stadtrat, um das vorgelegte Konzept in den kommenden Monaten gemeinsam zu diskutieren und zu schärfen". Damit soll auch die strategische Zusammenarbeit zwischen der Verwaltungsspitze und dem Stadtrat gestärkt werden.

Die vollständige Strategie "Magdeburg 2040" ist online unter www.magdeburg.de einsehbar.

Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg: