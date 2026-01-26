Militärübung führt zu mehrtägiger Sperrung

Magdeburg - Aufgrund von Militärübungen wird die K1142 "Heidestraße" vom Sonntag, den 1. Februar, bis Mittwoch, den 4. Februar, komplett gesperrt sein.

Mehr als tausend Soldaten werden an der Übung teilnehmen. © Sergei Grits/AP/dpa

Es ist bereits der zweite Übungslehrgang, den die 43. mechanisierte Brigade der Niederländer durchführt. Es werden diesmal mehr als tausend Soldaten aus unserem Nachbarland an dieser Übung teilnehmen.

Teil des Trainings ist ein hochintensives Gefecht in der Altmark. Schließlich gehört die Brigade der multinationalen "Battle Group Litauen" an, wo solche Übungen notwendig sind.

Während der Übung werden militärische Fahrzeuge die Verbindungsstraße überqueren, was zu einem erhöhten Risiko für den normalen Verkehr führen würde. Deshalb bleibt die Straße bis Mittwoch gesperrt.