Militärübung führt zu mehrtägiger Sperrung
Magdeburg - Aufgrund von Militärübungen wird die K1142 "Heidestraße" vom Sonntag, den 1. Februar, bis Mittwoch, den 4. Februar, komplett gesperrt sein.
Es ist bereits der zweite Übungslehrgang, den die 43. mechanisierte Brigade der Niederländer durchführt. Es werden diesmal mehr als tausend Soldaten aus unserem Nachbarland an dieser Übung teilnehmen.
Teil des Trainings ist ein hochintensives Gefecht in der Altmark. Schließlich gehört die Brigade der multinationalen "Battle Group Litauen" an, wo solche Übungen notwendig sind.
Während der Übung werden militärische Fahrzeuge die Verbindungsstraße überqueren, was zu einem erhöhten Risiko für den normalen Verkehr führen würde. Deshalb bleibt die Straße bis Mittwoch gesperrt.
Die Zufahrt nach Hütten sowie zum Truppenlager Planken wird aus Richtung B71 möglich sein, heißt es in der Pressemitteilung des Gefechtsübungszentrums Heer.
