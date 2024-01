20.01.2024 15:02 Aktionstag in Magdeburg: Viel Beteiligung an Programm gegen Extremismus

Am Samstag gab es in Magdeburg viele Programmaktionen gegen Extremismus. Der Domplatz ist am Abend Schauplatz einer Demonstration gegen den Rechtsruck.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Mit einem bunten Programm haben sich am Samstag mehrere zivilgesellschaftliche Akteure in Magdeburg gegen Extremismus und für Vielfalt und Weltoffenheit positioniert. An verschiedenen Stellen in der Stadt wurde ein Programm angeboten. © Screenshot/Instagram/initiativeweltoffenesmagdeburg Im Rahmen der Aktion "Eine Stadt für alle" gab es an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Mahnwachen, Kundgebungen, Mitmachprogramme und Friedenswege, wie die Initiative Weltoffenes Magdeburg als Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen mitteilte. Zu den Akteuren zählten Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien und die Ortsgruppe Magdeburg von Fridays For Future. Die Polizei konnte bei den weiträumig verteilten Einzelaktionen noch keine konkrete Teilnehmerzahl benennen. Zum Abschluss des Aktionstages soll es am frühen Abend auf dem Domplatz eine große Demonstration unter dem Motto "Dem Rechtsruck widersetzen - Solidarisch. Vielfältig. Demokratisch." geben. Dazu hatte das Bündnis Solidarisches Magdeburg aufgerufen. Es werden mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Die Aktion "Eine Stadt für alle" findet jedes Jahr anlässlich des Jahrestags der Bombardierung Magdeburgs statt, wobei diese am 16. Januar 1945 nahezu vollständig zerstört wurde. In diesem Jahr sind Veranstaltungen vom 16. bis zum 27. Januar geplant.

