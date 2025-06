22.06.2025 14:58 Seltener Anblick: 125-jährige "Kaiser Wilhelm" auf der Magdeburger Elbe

Am Sonntag konnten Menschen in Magdeburg ein besonderes Schiff auf der Elbe sehen. Ein 125 Jahre alte Raddampfer ist aus Dresden in Richtung Norden unterwegs.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Wer ganz genau aufgepasst hat, wird am heutigen Sonntagmorgen ein historisches Schiff auf der Elbe in Magdeburg gesehen haben. Alles in Kürze Raddampfer Kaiser Wilhelm auf Magdeburger Elbe gesichtet

125-jähriges Schiff auf Fahrt von Dresden nach Lauenburg

Schiff wurde 1900 in Betrieb genommen und ist 57 Meter lang

Halt am Herkunftsort mit Feierlichkeiten an Bord und Ufer

Kaiser Wilhelm gilt als Lauenburgs schwimmendes Wahrzeichen Mehr anzeigen Das Museumsschiff "Kaiser Wilhelm" aus Lauenburg durchquerte zum 125. Jubiläum auch die Elbe bei Magdeburg. © Peter Gercke/dpa Dabei handelte es sich um den 125 Jahre alten Raddampfer "Kaiser Wilhelm". Das Schiff wurde im Jahr 1900 in Betrieb genommen und befindet sich derzeit auf einer Fahrt von Dresden (Sachsen) nach Lauenburg (Schleswig-Holstein). Zum Jubiläum machte es einen Halt an seinem Herkunftsort. Auf seiner Tour passierte das Gefährt auch die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Sowohl auf dem Museumsschiff als auch am Ufer wurde das Jubiläum von vielen Menschen gefeiert. Das Schiff ist 57 Meter lang und wurde von der Dresdner Maschinenfabrik und Schiffswerft AG in Dresden-Neustadt gebaut. Der Raddampfer gilt als Lauenburgs schwimmendes Wahrzeichen.

Titelfoto: Peter Gercke/dpa