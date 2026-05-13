Anschlag auf Weihnachtsmarkt "begünstigt"? U-Ausschuss kritisiert Behörden

Magdeburg - Nach Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses des Landtags von Sachsen-Anhalt haben Defizite von gleich mehreren Behörden den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt begünstigt. "Schwächen und Fehler im Handeln von Behörden haben es dem Täter - zusammen betrachtet - leicht gemacht, diese Überfahrttat zu begehen", heißt es im Entwurf des Abschlussberichts, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den zuerst die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtete.

Am 20. Dezember 2024 verübte Taleb A. (51) den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine Verhinderung der Tat war "nur wahrscheinlich, wenn alle Beteiligten ihrer Verantwortung gerecht geworden wären, der Weihnachtsmarkt ordentlich abgesichert gewesen wäre und es ein funktionierendes und gut geübtes Bedrohungs- und Gefährdungsmanagement unter Einbeziehung wichtiger nichtpolizeilicher Institutionen und forensischer Experten gegeben hätte", heißt es in dem 110-seitigen Bericht.

Am 20. Dezember 2024 war der damals 50-jährige Taleb A. mit einem mehr als zwei Tonnen schweren Auto etwa 350 Meter weit über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei starben fünf Frauen und ein neunjähriger Junge.

Mehr als 300 Menschen wurden teils schwerst verletzt und noch immer haben weitaus mehr mit den psychologischen Folgen zu kämpfen.

Seit dem 10. November läuft vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess gegen den Todesfahrer, der in einem extra dafür errichteten Gebäude stattfindet. Während sich das Gerichtsverfahren auf die strafrechtliche Aufarbeitung konzentriert, untersuchte der Untersuchungsausschuss des Landtags vor allem das Verhalten der Behörden sowie mögliche politische Verantwortlichkeiten.