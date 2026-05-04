Für mehr Sicherheit nach Anschlag: Eine Million Euro für Umbau des Alten Markts

Magdeburg - Rund eineinhalb Jahre nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt stellt das Land etwa eine Million Euro für den Umbau des Alten Markts zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt rund 250.000 Euro für neue Sicherheitssysteme ausgegeben. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Geplant seien umfassende Maßnahmen zur Verhinderung sogenannter Überfahrtaten, teilte das Infrastrukturministerium mit. Neben dem Marktplatz selbst umfasse das Projekt auch das unmittelbar angrenzende Umfeld.

Unter anderem gehe es um Pollersysteme und Zufahrtssicherungsanlagen. Außerdem sollen nach Angaben des Ministeriums Elemente zum Einsatz kommen, die sowohl Schutzfunktionen erfüllten als auch die Aufenthaltsqualität auf dem zentralen Platz vor dem Magdeburger Rathaus erhöhten.

Es gehe dabei um Sitzgelegenheiten, Pflanzkübel, Beleuchtungselemente oder Fahrradabstellmöglichkeiten.

Kurz vor Weihnachten 2024 raste ein damals 50 Jahre alter Mann mit seinem Auto über den Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden zum Teil schwerst verletzt.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt nach eigenen Angaben rund 250.000 Euro für neue Sicherheitssysteme ausgegeben, um im ersten Jahr nach dem Anschlag den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt durchzuführen.