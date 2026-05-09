Geldsegen für Magdeburger Kinder- und Jugendtreff: "Knast" wird erweitert

Magdeburg - Der Anbau und die Erweiterung des Kinder- und Jugendhauses "Knast" im Magdeburger Stadtteil Neustadt werden von Bund und Land mit 570.000 Euro im Rahmen der Städtebauförderung unterstützt.

Mit der Förderung sollen neue Gruppenräume und Sanitäranlagen entstehen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

"Mit der finanziellen Unterstützung leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Landeshauptstadt besonders für junge Menschen noch lebenswerter zu machen", so Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales Dr. Lydia Hüskens (62, FDP).

Seit 1990 ist das Haus ein wichtiger Treffpunkt für Kinder und Jugendliche in Magdeburg. Mehr als 80 junge Menschen aus mehr als 20 Nationen finden hier einen Raum für Begegnungen und Integration.

Hier findet zudem offene Kinder- und Jugendarbeit und zahlreiche kulturelle Angebote statt.

Mithilfe des Fördergelds soll ein Erweiterungsbau mit zusätzlichen Gruppenräumen und modernen Sanitäranlagen entstehen. Ein begrüntes Dach soll zudem dem Klimaschutz zugutekommen.

"Der Tag der Städtebauförderung macht sichtbar, was entsteht, wenn Bund, Länder, Kommunen und engagierte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam anpacken", so die Bundesministerin Verena Hubertz (38, SPD).