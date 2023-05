25.05.2023 09:38 Aufbau fast fertig: Magdeburger Stadtfest kann losgehen

Das Stadtfest in Magdeburg findet an diesen Pfingstfeiertagen zum 27. Mal statt. Die Aufbauarbeiten sind überwiegend abgeschlossen. Das Fest startet am Freitag.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das Magdeburger Stadtfest steht in den Startlöchern. Die Aufbauarbeiten sind größtenteils abgeschlossen. Die Hauptbühne des Stadtfestes Magdeburg wird vor dem Rathaus stehen. © Lena Schubert/TAG24 Es hat einen Hauch vom Weihnachtsmarkt. Doch die Außentemperaturen werden am kommenden Wochenende wohl alles andere als frostig. Denn über die Pfingstfeiertage findet das alljährliche Magdeburger Stadtfest statt. Auf mehreren Bühnen und mit vielen Attraktionen für Groß und Klein, wird wieder vier Tage lang gefeiert. Von Schlagerpartys über Folklore bis hin zu Coverband-Shows (zum Beispiel AC/DC oder Helene Fischer) ist für jeden etwas dabei. Am Freitag, dem ersten Tag des Festes, wird es sogar ein Höhenfeuerwerk geben. Magdeburg Umplanung wegen Magdeburger Stadtfest: Wochenmarkt muss umziehen Selbstverständlich gibt es auch die eine oder andere leckere kulinarische Spezialität. Wie man schon auf dem Marktplatz erkennen kann, sind die Aufbauarbeiten weit vorangeschritten und fast fertig. Nur noch ein paar kleinere Arbeiten müssen beendet werden und das Fest kann beginnen. Spielbuden und Verpflegungs-Stände laden zum Verweilen ein. © Lena Schubert/TAG24 Die Attraktionen stehen. Es fehlen nur noch die Besucher. © Lena Schubert/TAG24 Am Freitag um 14 Uhr fällt der Startschuss.

