A14-Nordverlängerung gesperrt: Brückenarbeiten sorgen für Umleitung

Magdeburg - Ein Abschnitt der A14-Nordverlängerung im Norden Sachsen-Anhalts ist seit dem Morgen für die nächsten fünf Tage für Brückenbauarbeiten voll gesperrt.

Ein Abschnitt der A14-Nordverlängerung im Norden Sachsen-Anhalts ist für fünf Tage gesperrt. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Zwischen den Anschlussstellen Tangerhütte und Lüderitz (Landkreis Stendal) in Fahrtrichtung Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) werden Nacharbeiten an fünf Brücken durchgeführt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

An der Anschlussstelle Tangerhütte wird der Verkehr abgeleitet und über die L38 nach Lüderitz umgeleitet.

Die Sperrung will die Autobahnmeisterei außerdem für kleinere Instandsetzungsarbeiten nutzen.

Die Gegenfahrbahn in Richtung Magdeburg ist derzeit frei, soll aber ebenfalls für Baumaßnahmen gesperrt werden. Ein konkretes Datum stehe dafür aber bisher nicht fest.