Drei Orte, vier Tage: Diese Sperrungen kommen auf Magdeburg zu

Magdeburg - Autofahrer brauchen im Magdeburger Stadtgebiet wieder viel Geduld: Die Stadt kündigte für die kommende Woche neue Baustellen an .

In Magdeburg stehen neue Baustellen an. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

So ist vom 26. bis 29. Mai die Salbker Chaussee (Ottersleben) zwischen dem Bördepark und dem Ring wegen Asphaltarbeiten nur einseitig befahrbar.

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, fahren in diesem Zeitraum die Buslinien 54 und 66 nicht zum Bördepark.

Fahrgäste müssen an der Haltestelle "Pallasweg" in die Tram-Linie 9 umsteigen, wenn sie zum Bördepark bzw. zurück in die Innenstadt wollen.

Autofahrer sind, ebenfalls vom 26. bis 29. Mai, auch in der Cracauer Straße (Brückfeld) eingeschränkt. Der Einmündungsbereich zur Brückstraße und Kaiser-Otto-Brücke kann nur stadteinwärts befahren werden, weil dort Reparaturen nötig sind.

Und wegen Gleisarbeiten der MVB können von Dienstag bis Freitag vom Magdeburger Ring kommende Fahrzeuge in der Halberstädter Straße (Sudenburg) nur nach links abbiegen. Der Anschluss zur Hellestraße ist dicht.