Auf diese Baustellen müssen Magdeburger Autofahrer jetzt aufpassen

Magdeburg - In der kommenden Woche müssen sich Magdeburger Autofahrer wieder auf neue Baustellen gefasst machen. Auch Dreharbeiten beeinträchtigen den Verkehr.

Alles in Kürze

Am Pechauer Platz werden Gleisarbeiten nötig. © MVB/Nilz Böhme

Seit Wochenbeginn kann die Friedrich-Ebert-Straße (Cracau) wieder befahren werden. Doch in der kommenden Woche stehen anderswo drei neue Sperrungen an.

Demnach ist bis 18. Juli ein kurzer Abschnitt der Hohepfortestraße (Alte Neustadt) stadtauswärts gesperrt. Grund hierfür ist die Reparatur eines Wasserrohrbruchs, teilte die Stadt mit.

Vom 14. bis 25. Juli ist die Pechauer Straße in Höhe des Pechauer Platzes (Cracau) voll gesperrt, da dort Gleisarbeiten der MVB vonnöten sind.

Wegen Dreharbeiten in der Innenstadt müssen zudem einige Straßen an mehrere Tagen für Minutenintervalle gesperrt werden.

Konkret sind der Burgstaller Weg und der Meseberger Weg vom 10. bis 14. Juli, die Bernhard-Kellermann-Straße am 19. Juli, der Gutsmuthsweg vom 15. bis 17. Juli sowie am 21. Juli und ein längerer Abschnitt der Breitscheidstraße am 24. Juli betroffen.