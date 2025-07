10.07.2025 14:05 Historischer Fund in Magdeburger Bunker

In einem Bunker in der Landeshauptstadt taucht eine besondere Karte auf. Was bildet sie ab und wo soll das Objekt künftig gezeigt werden?

Fund wird im Technikmuseum näher untersucht Mehr anzeigen Christian Marlow, stellvertretender Leiter vom Technikmuseum Magdeburg, begutachtete die alte Werkskarte der Polte-Werke. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa "Das ist ein Glücksfall. Die gibt es so definitiv kein zweites Mal", sagte der Sammlungsleiter und stellvertretende Leiter des Magdeburger Technikmuseums, Christian Marlow, der Deutschen Presse-Agentur. Die Karte wurde ins Technikmuseum transportiert und soll nun näher untersucht werden. Ein Metallrestaurator soll hinzugezogen werden, bevor das Objekt in der Ausstellung präsentiert wird. Bei der Bergung der Karte kamen demnach Radlader zum Einsatz, um tonnenschwere Elemente des Bunkers beiseite zu räumen. Diese Karte und weiteres Inventar aus dem Bunker will er für das Museum sichern. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Die Polte-Werke seien einer der größten Munitionsproduzenten im Zweiten Weltkrieg gewesen, sagte Marlow. Die Karte zeige verschiedene Gebäude mit ihren Funktionen, sie sei möglicherweise bei der Verteidigung relevant gewesen. Man habe zuvor Hinweise erhalten, dass eine solche Karte in dem Bunker sein könnte, so Marlow.

