Wieder frei und neue Sperrung: Das ändert sich bei den Brücken am Werder

Magdeburg - Seit Jahren wird an den Brücken über der Zollelbe gewerkelt, geschraubt und ausgebessert. Jetzt gab die Stadt Magdeburg Auskunft, wie es weitergeht.

Die Anna-Ebert-Brücke wird für mehrere Monate gesperrt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die guten Nachrichten zuerst: Ab Freitag können Fußgänger und Radfahrer wieder stadteinwärts über die Kaiser-Otto-Brücke gehen. Die Geländearbeiten sind jetzt beendet, teilte die Stadt mit.

Am 30. April werden dann die Zollbrücke sowie der Anschluss des Kleinen Werders an den Kleinen Stadtmarsch für alle Verkehrsarten wieder freigegeben.

Auch der Parkplatz an der Johannisbergstraße steht wieder zur Verfügung.

Eine langfristige Sperrung steht jetzt aber trotzdem an. Vom 30. April bis voraussichtlich 30. August wird die Anna-Ebert-Brücke für den Autoverkehr dichtgemacht.

Grund dafür sind Leitungs- und Tiefbauarbeiten im Einmündungsbereich Mittelstraße und am südlichen Ende der Mittelstraße bis Höhe Badestraße.

Fußgänger und Radfahrer dürfen die Brücke weiterhin nutzen.