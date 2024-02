32-Jähriger belästigt Reisende am Bahnhof in Oschersleben und droht Polizei!

Oschersleben/Magdeburg - Am Samstagnachmittag wurde eine 35-Jährige am Bahnhof in Oschersleben ( Landkreis Börde ) Opfer einer sexuellen Belästigung.

Der Täter belästigte das Opfer auf einem Bahnsteig am Bahnhof in Oschersleben. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion wurden die Beamten gegen 16 Uhr durch den Mann der Geschädigten über den Vorfall informiert. Diese hatte ihren Ehemann nach der Belästigung völlig aufgelöst angerufen.

Der Beschuldigte soll demnach auf dem Bahnsteig 2 auf die junge Frau zugekommen sein, ihr direkt in die Augen gesehen haben und dabei mit einer Handbewegung sexuelle Handlungen angedeutet haben.

Das Opfer stieg daraufhin in eine Regionalbahn in Richtung Magdeburg und wurde am dortigen Hauptbahnhof von der Bundespolizei in Empfang genommen, um den Vorfall erneut zu schildern.

Noch während der Befragung verließ der 32-jährige Täter selbige Bahn und konnte gestellt werden. Da der aus Indien Stammende sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Personalien in die Räumlichkeiten der Bundespolizei geführt.

Währenddessen beleidigte er einen 24-jährigen Beamten, blieb auf dem Weg zur Dienststelle immer wieder stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.