22.06.2023 16:21 Aggressive Teenagerin beißt und spuckt um sich: Polizistin durch Kopfnuss verletzt

In Magdeburg wurden am Mittwochabend zwei Polizistinnen verletzt. Eine 16-Jährige biss dabei einer der Beamtinnen in den Finger und verteilte eine Kopfnuss.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Beamtinnen des Polizeireviers Magdeburg rückten am gestrigen Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung aus und wurden selbst zur Zielscheibe einer aggressiven jungen Frau. Zwei Polizistinnen wurden am Mittwoch in Magdeburg von einer aggressiven 16-Jährigen verletzt. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa Wie Polizeisprecher Sebastian Alisch vom Polizeirevier Magdeburg mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr in der Barleber Straße im Stadtteil Neustädter See. Die aggressive und offensichtlich stark alkoholisierte 16-Jährige bespuckte eine der Polizistinnen während ihrer Befragung. Der Teenager wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Damit war die junge Frau jedoch nicht einverstanden und biss kurzerhand derselben Beamtin in den Finger. Aufgrund ihres Verhaltens wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugerufen. Magdeburg Crime ICE-Randalierer rastet bei Polizeikontrolle aus - und verletzt sich selbst! Noch während des Wartens auf den angeforderten Rettungswagen bekam die zweite Polizistin von der 16-Jährigen eine Kopfnuss. Die Ordnungshüterin wurde dabei leicht am Mund verletzt. Der Rettungswagen brachte die aggressive Teenagerin anschließend in ein Krankenhaus. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Titelfoto: Matthias Balk/dpa