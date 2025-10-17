Angriff auf Magdeburger Schwulenclub: "Lassen uns nicht kleinkriegen!"

Magdeburg - Dreiste Attacke: In der Nacht auf Freitag wurde der beliebte Magdeburger Gay-Club "Boys'n'Beats" von Unbekannten mit Steinen beworfen.

Die Magdeburger Schwulenbar "Boys'n'Beats" wurde mit Steinen beworfen. © Screenshot/Instagram/boysnbeats

Die Inhaber schildern den Vorfall auf Instagram: "In der Nacht wurde eine unserer Fensterscheiben mit einem Stein eingeworfen", heißt es in dem Beitrag, "der Schaden ist groß – aber unsere Haltung bleibt stark."



Auf dem Bild ist zu sehen, dass die Glasfront wohl an mehrere Stellen getroffen und beschädigt wurde.

Das Boys'n'Beats, was seinen Sitz in der Liebknechtstraße in Stadtfeld Ost hat, schreibt außerdem, dass es sich bei der Attacke um ein "Hassverbrechen" handele, was "Angst machen" solle.

Eine TAG24-Anfrage dazu, ob bereits Anzeige erstattet wurde und wie der aktuelle Ermittlungsstand ist, ließ das Polizeirevier Magdeburg bislang unbeantwortet.

Trotz des Schreckvorfalles blickt der Kult-Club positiv nach vorn: "Wir lassen uns nicht kleinkriegen. Wir stehen weiterhin für Respekt, Miteinander und Zusammenhalt", heißt es in dem Beitrag abschließend.