Junge Täter setzen Magdeburger Geschäft mit Pyrotechnik in Brand: Polizei sucht Zeugen
Magdeburg - In der Magdeburger Innenstadt ist am Donnerstagabend in einem Einkaufszentrum ein Geschäft in Brand geraten. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und fahndet öffentlich nach den jungen Tätern.
Gegen 20.15 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer in der Kantstraße bei der Polizei und Feuerwehr.
Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand, nachdem in den Geschäftsräumen Pyrotechnik entzündet worden war. Die Funken setzten wenig später die Waren in dem Laden in Brand, erklärte das Polizeirevier Magdeburg.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Die Polizei musste die Räumlichkeiten aufgrund der starken Rauchentwicklung zwischenzeitlich räumen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
Nach den Löscharbeiten sicherten die Beamten weitere Spuren am Brandort. "Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich kurz zuvor in einem anderen Bereich des Geschäftes ein ähnlicher Vorfall ereignet hatte", so die Polizei.
In beiden Fällen konnten drei bislang unbekannte männliche Personen beim Zünden von Pyrotechnik festgestellt werden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern liefern können.
Die Täter können wie folgt beschrieben werden:
- etwa 15 bis 20 Jahren
- "südländischer Phänotyp"
- trugen blaue und schwarze Jacken
- schwarze Jogginghosen
Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung in Bezug auf beide Vorfälle ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter dem Stichwort "Brand Kantstraße" unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier-Anzeige entgegen.
