Junge Täter setzen Magdeburger Geschäft mit Pyrotechnik in Brand: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - In der Magdeburger Innenstadt ist am Donnerstagabend in einem Einkaufszentrum ein Geschäft in Brand geraten. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und fahndet öffentlich nach den jungen Tätern.

Die Täter sollen in mehreren Bereichen Pyrotechnik gezündet haben. (Symbolbild) © 123RF/infinitumprodux

Gegen 20.15 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer in der Kantstraße bei der Polizei und Feuerwehr.

Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand, nachdem in den Geschäftsräumen Pyrotechnik entzündet worden war. Die Funken setzten wenig später die Waren in dem Laden in Brand, erklärte das Polizeirevier Magdeburg.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Die Polizei musste die Räumlichkeiten aufgrund der starken Rauchentwicklung zwischenzeitlich räumen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nach den Löscharbeiten sicherten die Beamten weitere Spuren am Brandort. "Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich kurz zuvor in einem anderen Bereich des Geschäftes ein ähnlicher Vorfall ereignet hatte", so die Polizei.

In beiden Fällen konnten drei bislang unbekannte männliche Personen beim Zünden von Pyrotechnik festgestellt werden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern liefern können.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: