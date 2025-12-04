Illegal Pay-TV geschaut: Durchsuchungen in drei Bundesländern

Magdeburg/Wittenberg/Delitzsch/Heldenstein - Wegen mutmaßlichen illegalen Handels mit Zugangsdaten für Bezahlfernsehen hat es mehrere Durchsuchungen in Sachsen-Anhalt , Sachsen und Bayern gegeben.

Illegale Angebote im Internet versprechen kostengünstige Event-Übertragungen von Pay-TV-Anbietern. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Am Dienstag durchsuchten Ermittler demnach zeitgleich Objekte in Magdeburg und Wittenberg in Sachsen-Anhalt, im sächsischen Delitzsch sowie im oberbayerischen Heldenstein, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Magdeburg mitteilte.

Ermittelt werde gegen vier Tatverdächtige im Alter von 41 bis 51 Jahren. Ihnen wird gewerbs- und bandenmäßiger Computerbetrug vorgeworfen.

Konkret geht es um sogenanntes Card Sharing: Die vier Männer sollen jahrelang Pay-TV-Karten und Zugangsdaten eines großen Anbieters für Bezahlfernsehen unbefugt an eine Vielzahl von Nutzern gegeben haben.

Um wie viele Fälle genau es sich handelt, sei bislang nicht bekannt, sagte ein Sprecher des LKA auf dpa-Anfrage.

Dies werde aktuell von dem betroffenen Unternehmen geprüft. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.