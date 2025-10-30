Angriffe auf Autos in Magdeburg: Beschädigt und angezündet

Magdeburg - In der Nacht zum Donnerstag wurden mehrere Autos in Magdeburg beschädigt - und eins angezündet.

Die Feuerwehr konnte den Autobrand löschen, doch auch ein Haus wurde beschädigt. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Gegen 0.30 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der den Seitenspiegel eines parkenden Autos zerstörte.

In der Lübecker Straße sowie in der Wedringer Straße fanden die Beamten darauf ganze 45 Autos, die beschädigt wurden.

Sie konnten einen 19-jährigen Verdächtigen stellen, der sich nahe dem Tatort befand, doch die Ermittlungen dauern an.

Zur exakt gleichen Zeit ging ein Notruf über einen Autobrand in der Haeckelstraße ein.

Die Beamten dämmten die Flammen mit Feuerlöschern ein, bis die Feuerwehr eintraf.

Die Hitze des lodernden Autos beschädigte außerdem die Fenster eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.