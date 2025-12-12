Fünf Einbrüche an einem Tag in Magdeburg: Wer kennt diese Diebe?
Magdeburg - Am frühen Freitagmorgen schlugen unbekannte Einbrecher gleich fünfmal im Magdeburger Stadtgebiet zu. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Zwischen 2 und 6 Uhr morgens nahm die Polizei eine ganze Reihe von Einbrüchen auf.
Betroffen sind demnach unterschiedliche Geschäfte in den Stadtteilen Leipziger Straße, Stadtfeld Ost, Neustädter Feld, Neue Neustadt sowie Neu Olvenstedt.
Ein Tatzusammenhang könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Demnach konnte ein Zeuge einen der Einbrüche beobachten. In Neustädter Feld hätten zwei Männer versucht, die Scheibe eines Ladens mit einer Schachtabdeckung einzuschmeißen - ohne Erfolg.
Die Täter werden wie folgt beschrieben:
- männlich
- jugendliches Erscheinungsbild
- etwa 1,70 Meter groß
- Täter 1 trug weißen Pullover
- Täter 2 trug schwarzen Pullover
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder per E-Revier zu melden.
