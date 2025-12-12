Fünf Einbrüche an einem Tag in Magdeburg: Wer kennt diese Diebe?

Magdeburg - Am frühen Freitagmorgen schlugen unbekannte Einbrecher gleich fünfmal im Magdeburger Stadtgebiet zu. Die Polizei sucht nun Zeugen .

Die Polizei sucht nach einer Einbrecherbande. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Zwischen 2 und 6 Uhr morgens nahm die Polizei eine ganze Reihe von Einbrüchen auf.

Betroffen sind demnach unterschiedliche Geschäfte in den Stadtteilen Leipziger Straße, Stadtfeld Ost, Neustädter Feld, Neue Neustadt sowie Neu Olvenstedt.

Ein Tatzusammenhang könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Demnach konnte ein Zeuge einen der Einbrüche beobachten. In Neustädter Feld hätten zwei Männer versucht, die Scheibe eines Ladens mit einer Schachtabdeckung einzuschmeißen - ohne Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: