Ladendieb wird an Flucht gehindert: Mitarbeiter kassiert Prügel

Magdeburg - Am Dienstagabend sorgte ein Ladendieb für einen Polizeieinsatz der Salbker Chaussee in Magdeburg .

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Ladendieb eingeleitet. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Gegen 18 Uhr habe ein Sicherheitsmitarbeiter eines Geschäftes gesehen, wie ein Kunde mehrere Waren in seiner Jacke und einem mitgeführten Korb verstaute.

Als der 47-Jährige das Geschäft verlassen wollte, stellte der Mitarbeiter den Dieb zur Rede, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Der Langfinger wollte nicht mit sich reden lassen und versuchte, an dem Sicherheitsmann vorbeizukommen. Dieser stellte sich ihm jedoch in den Weg.

Dabei rechnete er nicht damit, dass der Dieb sofort handgreiflich wird.

Der einschreitende Mitarbeiter habe daraufhin Schläge auf seinen Oberkörper erhalten, hieß es.