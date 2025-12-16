Anschlag in Magdeburg geplant: Das ist über den Tatverdächtigen bekannt

Magdeburg - Der wegen möglicher Anschlagspläne festgesetzte 21-Jährige in Magdeburg ist auf legalem Wege nach Deutschland gekommen.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) gab neue Details über den jungen Mann bekannt, der wohl einen Anschlag in Magdeburg plante. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Er sei im Juni 2024 mit einem Visum nach Deutschland eingereist, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) im Landtag in Magdeburg. "Er hat im März dieses Jahres mit einer Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen."

Der Mann war am Freitag zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg vom Montag sollte dadurch ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden.

Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, hieß es zudem.

Der 21-Jährige stammt aus Zentralasien, die Nationalität wollte Zieschang im Parlament auch auf Nachfrage nicht nennen.

Man wolle aktuell "gewisse Maßnahmen" nicht gefährden, sagte sie.