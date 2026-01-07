Attacke gegen Polizei: Beamte müssen Täter fesseln

Magdeburg - Am Montagabend wurde die Polizei um 20.01 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Regionalexpress aus Magdeburg Richtung Halberstadt gerufen. Während der mutmaßliche Täter (37) sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte, fehlte vom Opfer jede Spur.

Die Beamten konnten den gewaltbereiten Mann in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa

Laut Polizeibericht wurde der 37-Jährige nach der Ankunft der Einsatzkräfte beleidigend und sogar körperlich, als er einen Beamten mit der Faust auf die Brust schlug. Daraufhin musste der Deutsche zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Auch im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann unkooperativ gegenüber den Polizisten. Auf dem Weg zum nächsten Polizeirevier ließ er sich immer wieder fallen und schlug seinen Kopf gegen die Wand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,63 Promille.

Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungen ein. Der Täter muss sich für die Beleidigungen, Körperverletzung und den tätlichen Angriff gegenüber den Einsatzkräften verantworten. Das Opfer des 37-Jährigen war schon beim Eintreffen der Polizisten nicht mehr vor Ort.