Der Fall Ole H.: Wenn Security zur Gefahr für psychisch kranke Jugendliche wird

Magdeburg - Zwei Sicherheitsmitarbeiter müssen sich in Magdeburg vor Gericht wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung an einem 14-jährigen "Systemsprenger" verantworten. Die Frage wird laut: Warum werden Sicherheitsdienste überhaupt mit der Betreuung psychisch kranker Jugendlicher betraut?

Oles Familie kämpft vor Gericht um die Rechte ihres Kindes. © MDR/Rumara

Der Fall Ole H. aus Magdeburg lässt aufhorchen: Seit der Junge 13 ist, wird er rund um die Uhr von Sicherheitsleuten betreut. "Wir sind alle vier nicht mehr gegen ihn angekommen", erklärt Oles Schwester die damalige Familiensituation in der "exactly"-Reportage vom MDR.

Der heute 17-Jährige war schon früh auffällig. Manchmal sei er "wie von Sinnen" beschreibt die Familie sein Verhalten. 2020 müssen sie das erste Mal die Polizei rufen. "Wir waren hilflos", setzt seine Schwester fort.

Es folgten verschiedene Diagnosen, darunter eine Störung des Sozialverhaltens und multiple Tic-Störungen. Nach einer langen Odyssee in verschiedenen Einrichtungen landet Ole letztendlich wieder in einer Klinik in Magdeburg, wo er dauerhaft von Security-Kräften betreut wird.

Klinikdokumentationen, die "exactly" vorliegen, weisen darauf hin, dass Ole vielfach fixiert wurde. Immer wieder kommt es zu körperlichen Überwältigungen nach Bagatellen. 2023 kommt es dann zu dem fraglichen Vorfall.

Ole randaliert in seinem Zimmer und soll auf den Boden uriniert haben. Nachdem er in die Richtung der Sicherheitsleute spuckt, bringen diese ihn zu Boden und fixieren ihn in einem eigenen Urin. "Hoffe, du hast daraus gelernt", soll einer der Männer laut Protokoll zu Ole gesagt haben.

Später wird der damals 14-Jährige erneut auffällig. Dieses Mal wird er von den Security-Mitarbeitern aus seinem Bett gezogen. Hierbei schlägt er mit dem Kopf auf dem Boden auf und blutet in weiterer Folge stark aus dem Mund. Er wird dennoch weiter auf den Boden gedrückt. Die pädagogischen Kräfte sollen versucht haben einzugreifen, um Ole zu schützen.