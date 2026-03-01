Mehrere Anzeigen an einem Tag: Mann randaliert in Magdeburger Hauptbahnhof

Magdeburg - Ein 50-jähriger Mann hat am Freitag für mächtig Ärger im Hauptbahnhof in Magdeburg gesorgt.

Ein Hausverbot der Bundespolizei ignorierte der Mann. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Zunächst soll der Täter mehrere Waren aus einem Kiosk geklaut haben, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Anschließend habe er auf den Boden gespuckt und in der Öffentlichkeit uriniert.

Zudem rauchte der Unruhestifter im Bahnhofsgebäude. Daraufhin griffen die Beamten ein und erteilten dem Mann ein einjähriges Hausverbot. Daran habe er sich jedoch nicht gehalten, so die Bundespolizeiinspektion.

Kurze Zeit später wurde der stark betrunkene Randalierer erneut auffällig und zündete einen Mülleimer im Personentunnel an. Außerdem soll er eine Sitzgruppe mit Abfall beschmutzt haben.

Aufgrund seines Zustandes wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.