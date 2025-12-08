Auf frischer Tat ertappt: Drei Gartenlauben-Gauner in Magdeburg geschnappt

Magdeburg - In der Nacht auf Montag gingen der Polizei drei Diebe ins Netz. Sie hatten eine ganze Einbruchserie im Magdeburger Nordwesten auf dem Kerbholz.

Die Polizei stellte in der Nacht drei Einbrecher. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Ein Zeuge meldete bei der Polizei, dass er drei Männer beobachtet habe, die sich an seiner Gartenlaube zu schaffen machten.

Aufgrund der guten Personenbeschreibungen konnten die Einsatzkräfte vor Ort tatsächlich drei Männer im Alter von 33 bis 36 Jahren ausfindig machen.

Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten nicht nur das Tatwerkzeug, sondern auch zahlreiches Diebesgut fest.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, waren die Gauner für Einbrüche in insgesamt sechs Gartenlauben verantwortlich.