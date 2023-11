10.11.2023 14:22 Aufregung an Tankstelle und Fast-Food-Restaurant: Mann zeigt Hitlergruß und bedroht Kunden

Ein Mann zeigte am Donnerstag in Magdeburg den Hitlergruß und bedrohte Kunden einer Tankstelle und in einem Restaurant. Die Polizei nahm ihn mit auf die Wache.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Donnerstagabend sorgte ein Mann in der Berliner Chaussee in Magdeburg für Aufsehen und einen Polizeieinsatz. Die Polizei musste am Donnerstag einen Mann mit auf die Wache nehmen. Er bedrohte Menschen und zeigte den Hitlergruß. (Symbolbild) © 123RF/20er Gegen 18.30 Uhr meldete sich ein Zeuge, der die Beamten über einen Mann informierte, der an einer Tankstelle mehrere Personen bedrohte. Dabei habe er auch mehrmals den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Auch ein Kunde, der gerade sein Auto betankte, wurde von dem 37-Jährigen bedroht. Anschließend ging der Tatverdächtige in ein nahegelegenes Fast-Food-Restaurant. Die zuvor verständigten Polizisten konnten den auffälligen Mann dort antreffen. Magdeburg Crime Mit Gewalt Geld abgezockt: Täter waren noch Kinder! Weil er keinen Ausweis bei sich trug, wurde er nach einer ersten kurzen Durchsuchung zur Aufnahme seiner Personalien mit auf die Wache genommen. Anschließend wurde er wieder entlassen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Gegen ihn wird jetzt wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Bedrohung ermittelt.

