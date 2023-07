Augenzeugen beobachten Schlägerei in Magdeburg - und machen einfach mit!

Magdeburg - Sonntagnacht kam es zu einer großen Schlägerei in Magdeburg. Augenzeugen bekamen das Geschehen mit, doch statt zu helfen, machten sie prompt selbst mit.

Die Polizei musste bei einer großen Schlägerei in Magdeburg eingreifen. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Um 0.30 Uhr fingen eine Gruppe aus zwei und eine Gruppe aus sechs Personen an, sich in der Magdeburger Keplerstraße zunächst verbal zu streiten.

Die Konfrontation eskalierte dann aber schnell und die Männer gingen aufeinander los, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Sechs Augenzeugen bemerkten die Auseinandersetzung und solidarisierten sich dann mit der Zweiergruppe, da sie so stark in der Unterzahl waren. Die Fremden beteiligten sich daraufhin selbst an der Schlägerei.

Fünf der Schläger wurden durch das Handgemenge leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

Die Polizei konnte schließlich einschreiten, die Männer im Alter zwischen 16 und 35 Jahren trennen und ihre Identitäten feststellen.