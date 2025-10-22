Bedrohung in Buckau: Mann geht mit Machete auf Nachbarn los

Magdeburg - Am Dienstagabend ist ein Nachbarschaftsstreit in Magdeburg eskaliert: Ein Beteiligter zückte sogar eine Machete.

Die Polizei rückte wegen einer Bedrohungslage in Magdeburg-Buckau aus. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Anwohner der Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau bemerkten den Streit, bei dem augenscheinlich auch Waffen im Spiel waren, und kontaktierten die Polizei.

Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an und drangen in die besagte Wohnung ein. Mehrere Menschen mussten zwischenzeitlich fixiert werden.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, soll der 43 Jahre alte Tatverdächtige seine Mitmenschen während der Auseinandersetzung mit einer Machete bedroht haben.

Das Messer sowie mehrere Schusswaffen wurden vor Ort aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.