Einbrecher knacken Geschäft in Magdeburg auf - mit sehr ungewöhnlichem Werkzeug

Magdeburg - Am vergangenen Wochenende stiegen unbekannte Einbrecher in ein Magdeburger Geschäft ein. Dabei hatten sie eine besondere Strategie.

In Magdeburg sucht die Polizei nach einer Einbrecher-Bande. (Symbolbild) © 123RF7/majestix77

Der Einbruch wurde am gestrigen Montag bemerkt. Die Unbekannten sollen zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, in das Einzelhandelsgeschäft in der Ebendorfer Chaussee im Stadtteil Kannenstieg eingestiegen sein.

Dabei nutzten sie allerdings kein herkömmliches Werkzeug - mit einem Gullydeckel hatten die Gauner die verglaste Eingangstür eingeworfen.

Im Inneren des Geschäfts durchwühlten sie dann Schränke und Schubladen und vergingen sich auch an der Kasse.

Was genau fehlt und wie viel Bargeld geklaut wurde, ist derzeit noch unklar, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.