Einsatzkleidung gestohlen: Wollen sich Diebe als Feuerwehrleute ausgeben?

Magdeburg - Nach einem Einbruch an einem Standort der Feuerwehr in Magdeburg befürchten Behörden und die Polizei missbräuchliche Absichten der Täter.

Zwei Garnituren mit dem Aufdruck "Feuerwehr Magdeburg" wurden gestohlen. © Polizeirevier Magdeburg

Denn wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, wurden dabei mindestens zwei Garnituren Einsatzkleidung und spezielles feuerwehrtechnisches Werkzeug gestohlen.

Den Einbruch im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ottersleben bemerkten die Kameraden am Donnerstagmittag. Laut Angaben der Ermittler sollen sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft haben.

Auf den gestohlenen Garnituren stehe der Schriftzug "Feuerwehr Magdeburg". Jetzt befürchten die Polizei und die Stadtverwaltung mögliche Missbräuche.

Wer die Einsatzkleidung trägt, könnte als offizielle Person der Feuerwehr betrachtet werden, hieß es. Dadurch wäre es möglich, dass die Täter unberechtigt Zutritt zu Grundstücken, in Häuser, zu Unfallstellen oder auch auf Veranstaltungen erhalten.

Mit dem Bekanntwerden des Vorfalls wollen die Stadt und die Polizei darauf hinweisen, dass offizielle Vertreter der Feuerwehr keine unangekündigten Haustürbesuche oder Kontrollen durchführen oder nach Geld fragen.