Schockmoment in Magdeburg: Autofahrer macht unheimliche Begegnung

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neu Olvenstedt wurde am frühen Dienstagmorgen ein Autofahrer angegriffen. Zuvor hatte sich jedoch etwas Merkwürdiges ereignet.

Die Polizei fahndete umgehend nach dem flüchtigen Mann. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, ging ein Mann gegen 4 Uhr zu seinem geparktem Auto am Bruno-Beye-Ring, als er plötzlich eine fremde Person auf dem Beifahrersitz bemerkte.

Als der unbekannte Insasse den Besitzer bemerkte, wollte dieser umgehend flüchten. Dies wollte der Fahrzeughalter jedoch verhindern und hielt die Beifahrertür zu.

Der Eindringling konnte die Tür trotzdem aufdrücken und schlug den Zeugen mehrfach mit der Faust in das Gesicht, erklärte eine Polizeisprecherin. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten bislang nicht zur Ergreifung des unbekannten Tatverdächtigen führen.