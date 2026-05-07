Schüsse in Magdeburg: Polizei schnappt 14-Jährigen mit Waffe

Magdeburg - Am frühen Donnerstagnachmittag hat ein 14-Jähriger im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben.

Bei der Waffe des Jugendlichen handelte es sich um eine Schreckschusspistole (Symbolbild) © 123rf/Pop Nukoonrat

Gegen 13 Uhr sei der Teenager bei seiner Tat am Neustädter Platz von mehreren Zeugen gesehen und bei der Polizei gemeldet worden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Anschließend habe er eine Straßenbahn betreten, welche in Richtung Innenstadt fuhr.

Aufgrund der Zeugenaussagen konnte der Jugendliche durch inzwischen ausgerückte Einsatzkräfte auf Höhe der Kastanienstraße aus der MVB-Linie 9 herausgeholt werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Sie wurde umgehend sichergestellt.

Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, hieß es.