20.08.2024 09:21 Erneute Bombendrohung an Schule in Magdeburg!

In Magdeburg hat es am Dienstag an einer Schule eine erneute Bombendrohung gegeben. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Dienstagmorgen hat es erneut eine anonyme Bombendrohung an einer Schule in Magdeburg gegeben. Die Polizei ist aktuell vor Ort mit Sprengstoffspürhunden im Einsatz. Der Bereich nahe der Gemeinschaftsschule Ernst Wille ist derzeit voll gesperrt. (Symbolbild) © udo72/123rf Nach Angaben der Polizei soll eine E-Mail in der Gemeinschaftsschule Ernst Wille in Ottersleben eingegangen sein. In dieser wurde gedroht, dass sich eine Bombe im Bildungsgebäude befinden soll. Derzeit ist die Polizei mit Sprengstoffhunden im Einsatz und durchkämmt die Einrichtung. Da die Drohung früh bemerkt wurde, konnten die Beamten Schüler und Lehrer vom Betreten der Schule abhalten. Nur wenige Schüler mussten aus dem Gebäude gebracht werden. Magdeburg Crime In Moschee randaliert: Mann begeht mehrere Straftaten an einem Tag! Der Einsatz ist derzeit noch in vollem Gange. Aufgrund der Maßnahme wurde zwischen der Adolf-Jentzen-Straße und dem Eichplatz eine Vollsperrung eingerichtet. Autofahrer werden gebeten, eine Umleitung über den Eichplatz, die Halberstädter Chaussee und die Adolf-Jentzen-Straße zu nehmen. Bereits Anfang August hatte an der IGS Regine Hildebrand eine ähnliche Bombendrohung gegeben. Zuletzt gab es bundesweit immer wieder solche Drohungen.

Titelfoto: udo72/123rf