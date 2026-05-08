Erpressung geht schief: Zeuge greift in Gerangel zweier Frauen ein

Magdeburg - Am frühen Donnerstagmorgen wurde eine Frau in der Magdeburger Innenstadt auf offener Straße angegriffen .

Die Polizei ermittelt gegen eine Unbekannte, die einer Passantin Geld entlocken wollte. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, war die Frau gegen 2 Uhr auf der Otto-von-Guericke-Straße unterwegs, als sie von einer bisher Unbekannten angesprochen wurde. Dabei wurde sie von ihr aufgefordert, Bargeld herauszugeben.

Als die Passantin die Forderung ablehnte, eskalierte die Situation. Die Unbekannte griff ihr an den Hals, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Zwischen beiden Frauen kam es zu einem Gerangel.

Die Situation wurde durch einen Zeugen beobachtet. Dieser eilte der Frau zu Hilfe. Daraufhin ließ die Angreiferin von ihr ab und flüchtete.

Die Passantin erlitt leichte Verletzungen am Hals.