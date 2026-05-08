Erpressung geht schief: Zeuge greift in Gerangel zweier Frauen ein
Magdeburg - Am frühen Donnerstagmorgen wurde eine Frau in der Magdeburger Innenstadt auf offener Straße angegriffen.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, war die Frau gegen 2 Uhr auf der Otto-von-Guericke-Straße unterwegs, als sie von einer bisher Unbekannten angesprochen wurde. Dabei wurde sie von ihr aufgefordert, Bargeld herauszugeben.
Als die Passantin die Forderung ablehnte, eskalierte die Situation. Die Unbekannte griff ihr an den Hals, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.
Zwischen beiden Frauen kam es zu einem Gerangel.
Die Situation wurde durch einen Zeugen beobachtet. Dieser eilte der Frau zu Hilfe. Daraufhin ließ die Angreiferin von ihr ab und flüchtete.
Die Passantin erlitt leichte Verletzungen am Hals.
Geld oder Wertsachen wurden laut Polizeiangaben nicht übergeben. Jetzt wird gegen die bisher unbekannte Person wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa