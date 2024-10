Europaweit gesucht: Polizei schnappt zufällig Schleuser!

Magdeburg - Am Sonntagmittag konnte die Magdeburger Polizei durch einen Zufall einen europaweit gesuchten Schleuser festnehmen.

Der Gesuchte ging der Polizei aufgrund eines fehlenden Fahrscheins ins Netz. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion war der 26-jährige Gesuchte in einem ICE zwischen Leipzig und Magdeburg ohne einen gültigen Fahrschein unterwegs.

Mitarbeiter der Bahn informierten daraufhin die Bundespolizei, welche den Verdächtigen aufgrund fehlender Ausweisdokumente auf die Dienststelle mitnahm und überprüfte.

Hierbei stellten die Beamten mithilfe des Fingerabdrucksystems heraus, dass der junge Tunesier mit einem europäischen Haftbefehl wegen Schleusung durch Österreich gesucht wurde.

Dem 26-Jährigen droht in Österreich eine Strafe bis zu zehn Jahren. Er wurde nach der Überprüfung festgenommen und nach Absprache am darauffolgenden Tag der zuständigen Richterin am Amtsgericht Magdeburg vorgeführt. Diese bestätigte den internationalen Haftbefehl.