Frau stoppt bewaffneten Lebensmitteldieb: Wer kennt diesen Mann?

Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Mann liefern? © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, steht der Gesuchte im Verdacht, bereits am 16. Dezember 2023 gegen 7.36 Uhr versucht zu haben, mehrere Lebensmittel und Kosmetikprodukte in einem Stoffbeutel aus einem Markt in der Großen Diesdorfer Straße zu stehlen.

Der Täter hatte sich aus dem Kassenbereich entfernt, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei trug er ein etwa 15 Zentimeter langes Küchenmesser in der Hand.

Eine Zeugin beobachtete den Mann bei der Tat und stellte sich in den Ausgangsbereich, um eine mögliche Flucht zu verhindern. Als der Dieb die aufmerksame Zeugin passierte, griff diese nach dem Stoffbeutel und konnte den Langfinger zurückhalten.

Daraufhin ließ der Gesuchte von seiner Beute ab und flüchtete vom Tatort.