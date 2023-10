Heldenhafter Passant stoppt gesuchten Straftäter in Magdeburg!

Magdeburg - Am Mittwochnachmittag versuchte ein per Haftbefehl gesuchter Magdeburger vor Zivilfahndern zu flüchten. Der Straftäter hatte jedoch nicht mit dem couragierten Eingreifen eines Passanten gerechnet.

Am Tankstellengelände in der Hallischen Straße hinderte ein heldenhafter Passant mittleren Alters durch sein Eingreifen seine jedoch die weitere Flucht.

Der 29-Jährige war mit seinem Auto unterwegs und sollte zum Zwecke der Festnahme angehalten werden. Er stellte daraufhin seinen Wagen am Platz des 17. Juni ab und versuchte zu Fuß zu flüchten.

Die Polizeibeamten lieferten den Gesuchten daraufhin in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein, in der er von nun an eine zweijährige Freiheitsstrafe verbüßt.