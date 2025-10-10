Hubschrauber bei Einsatz von Laser attackiert: Polizei durchsucht Wohnung

Magdeburg - Während einer Suchmaßnahme am Donnerstagabend in Magdeburg wurde ein Polizeihubschrauber attackiert.

Der Hubschrauber kreiste am Donnerstagabend über Magdeburg und wurde für eine Suchmaßnahme hinzugerufen. © Screenshot/adsbexchange.com

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, hatte der Täter einen grünen Laser auf den Airbus Helikopter gerichtet.

Der Vorfall soll sich gegen 21.15 Uhr ereignet haben, hieß es. Als Tatort konnte eine Wohnung in der Umfassungsstraße ausfindig gemacht werden.

Ein Staatsanwalt ordnete kurz darauf eine Durchsuchung der Wohnung eines polizeibekannten 42-Jährigen an.

Tatsächlich konnten darin ein Laserpointer, eine Schreckschusswaffe sowie Drogen aufgefunden und sichergestellt werden.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten zusätzlich weitere Spuren.