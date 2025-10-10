Hubschrauber bei Einsatz von Laser attackiert: Polizei durchsucht Wohnung
Magdeburg - Während einer Suchmaßnahme am Donnerstagabend in Magdeburg wurde ein Polizeihubschrauber attackiert.
Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, hatte der Täter einen grünen Laser auf den Airbus Helikopter gerichtet.
Der Vorfall soll sich gegen 21.15 Uhr ereignet haben, hieß es. Als Tatort konnte eine Wohnung in der Umfassungsstraße ausfindig gemacht werden.
Ein Staatsanwalt ordnete kurz darauf eine Durchsuchung der Wohnung eines polizeibekannten 42-Jährigen an.
Tatsächlich konnten darin ein Laserpointer, eine Schreckschusswaffe sowie Drogen aufgefunden und sichergestellt werden.
Einsatzkräfte der Polizei sicherten zusätzlich weitere Spuren.
Trotz des Vorfalls konnte die Suchmaßnahme der Polizei fortgeführt werden. Gegen den Täter wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Adsbexchange.com