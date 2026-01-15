Ladendetektive verhindern Flucht: Täter vorläufig festgenommen

Magdeburg - Ein bereits zur Fahndung ausgeschriebener 29-Jähriger soll am Mittwoch einen Ladendiebstahl begangen haben. Beim Fluchtversuch konnte er durch die anwesenden Ladendetektive gestoppt werden.

Die Polizei nahm den 29-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Der junge Mann soll am Mittag in der Straße Breiter Weg in Magdeburg versucht haben, mit mehreren Kleidungsstücken am Körper den Laden zu verlassen. Als der Mann auffiel, wurde er von den Ladendetektiven zur Rede gestellt.

Daraufhin versuchte er zu flüchten, blieb allerdings ohne Erfolg. Bis zum Eintreffen der Polizisten konnten die Detektive ihn in Gewahrsam halten.

Nachdem die Beamten die Personalien des 29-Jährigen aufgenommen hatten, stellten sie fest, dass der Mann bereits zu Fahndung ausgeschrieben war.