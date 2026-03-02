Polizei fahndet nach Prügelduo aus Magdeburg: Wer kennt diese Männer?

Magdeburg - Bereits im Mai 2025 kam es im Magdeburger Stadtteil Sudenburg zu einer Raubstraftat. Nun fahndet die Polizei öffentlich mit Kameraaufnahmen nach den Tatverdächtigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer erkennt die beiden Tatverdächtigen? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Die auf den Bildern zu sehenden männlichen Personen stehen nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg im Verdacht, einen gemeinschaftlichen Raub begangen zu haben.

Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge soll sich die Tat am 18. Mai 2025 gegen 6.15 Uhr im Bereich Halberstädter Straße 138 ereignet haben.

Die beiden bislang unbekannten Männer sollen hier zunächst in einen verbalen Streit mit dem späteren Opfer geraten sein. Dieses habe später sein Handy herausgeholt, um die Situation aufzunehmen, woraufhin die beiden Tatverdächtigen handgreiflich wurden und auf den Geschädigten einschlugen und eintraten.

Anschließend klauten sie das Telefon und flüchteten vom Tatort.