Lauter Knall in Olvenstedt: Polizei sucht flüchtigen Mann
Magdeburg - Am späten Mittwochabend hat es im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt einen lauten Knall gegeben. Was war passiert?
Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtete, habe es gegen 23.30 Uhr eine Sprengung gegeben. Ziel der Täter war ein Zigarettenautomat.
Die Explosion im Bereich Rennebogen wurde direkt von Anwohnern gehört, die umgehend den Notruf informiert hatten.
Ihren Angaben zufolge soll anschließend ein Mann den Tatort fluchtartig verlassen haben, hieß es.
Die Polizei habe sofort eine Fahndung gestartet, die jedoch ohne Erfolg blieb.
Laut Zeugenangaben habe der Mann dunkle Kleidung sowie eine Mütze oder Kapuze getragen.
Weitere Hinweise und Angaben zur Tat und dem möglichen Täter nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Tel. 0391/5463295 sowie online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa