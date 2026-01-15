Lauter Knall in Olvenstedt: Polizei sucht flüchtigen Mann

Magdeburg - Am späten Mittwochabend hat es im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt einen lauten Knall gegeben. Was war passiert?

Die Polizei sucht einen flüchtigen Automatensprenger. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtete, habe es gegen 23.30 Uhr eine Sprengung gegeben. Ziel der Täter war ein Zigarettenautomat.

Die Explosion im Bereich Rennebogen wurde direkt von Anwohnern gehört, die umgehend den Notruf informiert hatten.

Ihren Angaben zufolge soll anschließend ein Mann den Tatort fluchtartig verlassen haben, hieß es.

Die Polizei habe sofort eine Fahndung gestartet, die jedoch ohne Erfolg blieb.

Laut Zeugenangaben habe der Mann dunkle Kleidung sowie eine Mütze oder Kapuze getragen.