Magdeburg-Attentäter soll Opfer Brief aus dem Knast geschickt haben: Das steht drin

Magdeburg - Unglaublich! Taleb A. (50), der Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt , soll einem seiner Opfer einen handschriftlichen Brief aus dem Gefängnis zugeschickt haben.

Alles in Kürze

Der Brief ende dann wie folgt: "Bitte kontaktieren Sie mich oder lassen Sie Ihren Vertreter mich kontaktieren oder besuchen. Bei Briefen bitte immer mit frankiertem Umschlag. Mit freundlichen Grüßen Taleb A.", berichtet das Blatt.

Mit namentlicher Ansprache wandte er sich an den Bürger und bat um Verzeihung für sein Attentat. Er soll außerdem geschrieben haben, dass er hoffe, dass derjenige schnell genesen sei.

Ein solches Schreiben soll der Volksstimme (VS) vorliegen. Demnach verfasste der 50-Jährige auf einem linierten A4-Blatt ein ausführliches Schreiben an eines seiner Opfer.

Der 50-Jährige raste am 20. Dezember 2024 mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt und tötete sechs Menschen. © Heiko Rebsch/dpa

Taleb A. versah den Zettel dann mit dem Datum, dem Ort und seiner Unterschrift. Demnach soll er den Brief am 8. Juni verfasst haben, während er in Leipzig im Gefängnis saß.

Beweise dafür, dass der Brief tatsächlich vom Magdeburg-Attentäter stammt, gebe es nicht. Auch ist unklar, wie der 50-Jährige an Namen und Adressen seiner Opfer gelangt war.

Der VS sei aber bekannt, dass auch andere Betroffene des Magdeburg-Anschlags solche Schreiben erhalten hätten.

Auch war dem Brief ein Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg beigefügt.

Darin stehe, dass eine Kopie des Briefes den Ermittlungsakten beigefügt wurde, man aber die Zustellung an das Opfer "aus rechtlichen Gründen" nicht habe verhindern können.

Bislang ist unklar, wann der Gerichtsprozess um die Todesfahrt von Taleb A., der am 20. Dezember 2025 mit einem Auto über den Alten Markt in Magdeburg gefahren war und sechs Menschen getötet hat, stattfindet.