Einbruch in heiliger Nacht: Diebe rasen mit Auto in Spielothek

Magdeburg - Bisher unbekannte Diebe haben die ruhige Zeit zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag für einen Einbruch in Magdeburg ausgenutzt. Dabei dürften sie wohl mit einer größeren Ausbeute ihres geplanten Vorhabens gerechnet haben.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Das Ziel der Männer: eine Spielothek im Stadtteil Olvenstedt.



Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, sollen die Einbrecher in den frühen Morgenstunden zunächst mit einem Auto in den Eingangsbereich der "Spielo" gefahren sein.

Anschließend seien die Täter in das Gebäude gerannt und brachen mehrere verschlossene Behältnisse auf.

Ihre Blicke konzentrierten sich wenig später auf einen Tresor. Dieser wurde kurzerhand samt Inhalt aus dem Geschäft herausgetragen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der entstandene Schaden den Wert der Beute deutlich übersteigen.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten Spuren und haben weitere Ermittlungen aufgenommen.