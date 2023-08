Magdeburg: Polizei stellt Drogendealer auf offener Straße

Magdeburg - Am Sonntagmittag stellte die Polizei im Magdeburger Stadtteil Sudenburg einen mutmaßlichen Drogenhändler auf offener Straße.

Im weiteren Verlauf wurden zwei Wohnungen auf Anweisung der Staatsanwaltschaft untersucht, welche mit dem Mann in Verbindung standen. Hier stellten die Beamten weitere etwa elf Gramm Kokain und 150 Gramm Cannabis fest.

Der Beschuldigte wurde am selben Tag durch die Beamten vorläufig festgenommen und am Folgetag jedoch wieder entlassen. Weitere Ermittlungen dauern an.