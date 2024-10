Nach Schüssen auf Frau in Fermersleben: Tatverdächtiger wieder frei

Im Mai suchten mehrere Einsatzkräfte der Polizei nach einem bewaffneten Mann im Magdeburger Stadtteil Fermersleben. (Archivbild) © Thomas Schulz/dpa

Der Vorfall sorgte tagelang in und um der Landeshauptstadt für Diskussionen. Wer hatte es an dem sonnigen Dienstagmorgen auf die 51-jährige Frau abgesehen? Und was war sein Motiv?

Sofort hinzugeeilte Einsatzkräfte suchten unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Dieser konnte jedoch wenig später nicht mehr aufgefunden werden.

Erst Monate später im September meldeten die Ermittler die Festnahme eines Verdächtigen.

Der 56 Jahre alte Mann kam aus der Untersuchungshaft allerdings wieder frei, wie eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte.

Begründung: Der dringende Tatverdacht könne nicht aufrechterhalten werden.