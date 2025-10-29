Polizei Magdeburg stellt mutmaßlichen Drogendealer

Magdeburg - Bei einer Kontrolle sind Magdeburger Polizisten auf einen mutmaßlichen Drogenhändler gestoßen.

Es sei nicht auszuschließen, dass der polizeibekannte Magdeburger diese verkaufen wollte.

Bei einem 20-Jährigen fanden die Beamten Drogen sowie eine Feinwaage.

Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Mittwoch mit.

Die Personenkontrolle erfolgte am Dienstagabend am Ambrosiusplatz.

Die Beamten stellten die illegale Ware sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Im Anschluss durfte der junge Mann wieder gehen.