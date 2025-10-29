Polizei Magdeburg stellt mutmaßlichen Drogendealer

Polizisten in Magdeburg haben bei einer Personenkontrolle einen womöglichen Drogenhändler entlarvt.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Bei einer Kontrolle sind Magdeburger Polizisten auf einen mutmaßlichen Drogenhändler gestoßen.

Die Polizisten erwischten einen 20-jährigen mutmaßlichen Drogendealer bei einer Kontrolle. (Symbolfoto)
Die Personenkontrolle erfolgte am Dienstagabend am Ambrosiusplatz.

Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Mittwoch mit.

Bei einem 20-Jährigen fanden die Beamten Drogen sowie eine Feinwaage.

Es sei nicht auszuschließen, dass der polizeibekannte Magdeburger diese verkaufen wollte.

Die Beamten stellten die illegale Ware sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Im Anschluss durfte der junge Mann wieder gehen.

